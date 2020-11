Bundeskanzler Kurz zu Anschlag

Am Dienstag hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz "tief betroffen" über den Terroranschlag vom Vorabend gezeigt. Der Anschlag sei aus "Hass auf unser Lebensmodell" geschehen. Nicht eine ganze Religionsgemeinschaft dürfe verurteilt werden, sondern einige wenige Terroristen. Er werde null Toleranz gegenüber der Intoleranz gelten lassen, so Kurz am Dienstagvormittag.