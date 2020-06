Deutschland hebt Reisewarnung für die meisten Länder Europas bald auf

Die Reisewarnungen für die meisten Länder Europas (auch Italien) wird Deutschland am 15. Juni aufheben und durch individuelle Reisehinweise ersetzen. Das kündigte der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch in Berlin an. Bedingung sei aber, dass sich das Infektionsgeschehen in den Ländern weiter günstig entwickele. Andernfalls werde es neue Reisewarnungen geben, so Maas. Für Staaten außerhalb Europas hält das Auswärtige Amt die Reisewarnungen vorerst aufrecht.