Revolution auf der Apfelwiese? Drohne als „Klauber“

In der Apfelwirtschaft laufen Versuche, Drohnen als Erntehelfer einzusetzen. Noch steckt die Technologie in den Kinderschuhen, doch die 1. Ergebnisse sind vielversprechend. So wie es scheint, werden Hightech-Drohnen über kurz oder lang auf der Apfelwiese arbeiten.