Riesiger Buschbrand unweit der Etsch-Mündung

In Isola Verde bei Chioggia kämpfen die Feuerwehren auch aus der Luft gegen einen Buschbrand. Das Feuer ist am Sonntag unweit der Etsch-Mündung in die Adria ausgebrochen, am Rande der Lagune von Venedig. Die Nachlöscharbeiten laufen.