Rom: 35 Flughafen-Shuttle beschlagnahmt

Die Polizei am Flughafen Fiumicino in Rom geht hart gegen illegale Flughafen-Shuttle vor. In 7 regulären Mietwagen-Genossenschaften wurden insgesamt 35 Fahrzeugpapiere der Shuttlebusse beschlagnahmt. Die Unternehmen hatten illegale Mietwagen-Lizenzen an Fahrer verkauft, die keine Personen befördern durften.