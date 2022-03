Rom: Tank-Lkw rammt Lokalbahn

Ungewöhnlicher Verkehrsunfall in der Via Casilina in Rom. Am Dienstagmorgen hatte ein mit Dieseltreibstoff beladener Tanklastwagen die Lokalbahn Termini-Centocelle gerammt. Der Zug kippte zur Seite. Kein Fahrgast wurde ernsthaft verletzt.