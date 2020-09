Rom: Wildschwein-Familie geht wählen

Dieses Video geht derzeit in Italien viral. In Rom hat am Sonntag Giorgio Carra, PD-Gemeinderat im Stadtbezirk I, eine Wildschwein-Familie beim Zugang zum Wahllokal in Monte Mario gefilmt. Ob die Wildschweine beim Referendum zur Verkleinerung des Parlaments mit „Ja“ oder „Nein“ gestimmt haben, ist eine andere Geschichte.