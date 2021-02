Romantisch: Drohne filmt zufällig Verlobung auf Eisschollen

Ryan Latourette wollte eigentlich mit seiner Drohne die blauen Eisschollen an einem gefrorenen See in Michigan (USA) filmen. Auf seinem Monitor schien es, als wäre ein Mann am Eis ausgerutscht. Um sicher zu gehen, ob der Mann Hilfe benötigte, flog er näher hin. Da bemerkte Ryan, dass er gerade eine Verlobung gefilmt hatte. STOL gratuliert zur Verlobung.