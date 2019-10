Ruder-Training am Kalterer See: Drohne filmt mit

Die weibliche deutsche Ruder-Nationalmannschaft weilt derzeit in Kaltern im Überetsch. Am Kalterer See bieten sich den Athletinnen optimale Trainingsbedingungen in traumhafter Kulisse. Im Drohnenvideo sehen Sie spektakuläre Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Sie dokumentieren eine Trainingseinheit der Damen des sogenannten Doppelzweiers ohne Steuermann, kurz zu sehen ist auch das Team des Doppelvierers, ebenfalls ohne Steuermann. Im Boot sitzen 2 bzw. 4 Ruderer, die mit jeweils zwei Skulls das Boot antreiben. Aufnahmen: Privat