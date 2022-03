Im Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine hat sich der Buchstabe Z zum Symbol der russischen Streitkräfte entwickelt. Am Dienstag hat vom Kosmodrom Pesek in Mirny eine Soyus-Rakete einen Satelliten ins All befördert. Aufnahmen zeigen: Die Kriegspropaganda verlagert sich ins All, vor dem Start wurde ein Z auf die Rakete gepinselt.