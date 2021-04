s+ vor Ort: Hier wurde der Körper von Peter Neumair gefunden

Am Dienstag zur Mittagszeit wurde in der Fraktion Ravina im Süden von Trient der Leichnam von Peter Neumair aus der Etsch geborgen. Der Sohn Benno Neumair hatte am 4. Jänner seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair in Bozen erdrosselt, anschließend warf er die Leichen in die Etsch. Für s+ war Ivo Zorzi mit der Kamera am Fundort der sterblichen Überreste von Peter Neumair.