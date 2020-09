Salvini in Bozen: „Wenn Lega gewinnt, schaue ich mir Hockeyspiel an“

Lega-Chef Matteo Salvini ist am Donnerstag zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Bozen eingetroffen, um die Lega und den Bozner Bürgermeisterkandidaten der „Bürgerliste Zanin“ Roberto Zanin zu unterstützen. Die „Bürgerliste Zanin“ ist der wichtigste Koalitionspartner für die Lega. Nach der Pressekonferenz sprach Salvini am Wahlstand der Lega in der Dalmatienstraße unter anderem über „Sicherheit in Bozen“, die Corona-Epidemie und den Neustart in den Schulen.