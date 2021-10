Sardinien: Großbrand in Lebensmittellager

In Selargius unweit von Cagliari stehen die Feuerwehren im Großeinsatz. Gegen 4.30 ist am Montag in einer Lagerhalle für Lebensmittel ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Hallen verhindern, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.