Schallenberg im Nationalrat: Kritik der Opposition

Scharfe Kritik an der Regierungserklärung im Nationalrat von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag die Opposition geübt. Dass dieser nach seiner gestrigen Unschuldserklärung für den Vorgänger nun auch noch den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Blümel kritisiert hatte, stehe ihm nicht zu, so die Kritik. Alle drei Oppositionschefs nützten auch die Gelegenheit, noch einmal mit Altkanzler Kurz abzurechnen.