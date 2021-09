Schauspielerin Nicole Richie fackelt sich Haare ab

Ihren 40. Geburtstag wird Schauspielerin Nicole Richie wohl nicht so schnell vergessen. Beim Auspusten der Kerzen am Geburtstagskuchen ging die Blondine motiviert ans Werk – und fackelte sich die Haare ab. Richie nahm den Zwischenfall mit Humor: „Bisher ist 40 heiß“, kommentierte sie ihr Video in den sozialen Netzwerken.