Schnals: Brand bei den Finailhöfen

Am Sonntag kurz nach 12.30 Uhr ist bei den Finailhöfen in einem Haus wo Ferienwohnungen untergebracht sind aus vorerst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Katharinaberg, Unser Frau, Karthaus, Staben und Naturns kämpften gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden.