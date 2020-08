Schock-Video: Polizist schießt Afroamerikaner 7 Mal in den Rücken

Ein neuer Fall von Polizeigewalt erschüttert die USA: Wieder ist es dabei zu Schüssen auf einen unbewaffneten Mann gekommen. Der 29-jährige Afroamerikaner Jacob Blake war am Sonntag durch mehrere Kugeln in den Rücken schwer verletzt worden, während seine 3 Kinder zusahen. Der junge Mann liegt nun auf der Intensivstation und wird vermutlich querschnittgelähmt bleiben. Der schockierende Vorfall wurde von einem Nachbar in einem Video festgehalten. Die Polizei war nach eigenen Angaben wegen eines häuslichen Zwischenfalls angerufen worden. Die Videobilder zeigen, wie zwei Beamte mit gezogener Waffe Blake folgen, der um seinen Wagen herumgeht. Als er die Fahrertür öffnet, um sich ans Steuer zu setzen, zieht ihn ein weißer Polizist am Hemd. Unmittelbar darauf sind sieben Schüsse zu hören und Blake bricht zusammen. Der Menschenrechtsanwalt Ben Crump erklärte, Blake habe versucht, einen Streit zwischen zwei Frauen zu schlichten. Seine drei Söhne hätten im Wagen gesessen. Crump vertritt bereits die Familie des Afroamerikaners George Floyd, der Ende Mai in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden war.