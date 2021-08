Schon wieder: Wölfe reißen Schaf am Möslhof in Prissian

Zum dritten Mal haben Wölfe nun auf dem Möslhof in Prissian Schafe gerissen: im Frühjahr, in der Nacht auf Samstag und in jener auf Montag. Für Siegfried Braun ist damit der Traum, Schafe zu züchten, geplatzt.