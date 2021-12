Schulbus-Unfall: Bezirksfeuerwehrpräsident schildert den dramatischen Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehren im Vinschgau. Am Donnerstagmorgen ist in Prad Bus mit 33 Schülern an Bord über die Straße geraten und seitlich umgekippt. Bezirksfeuerwehrpräsident Klaus Obwegser schildert für STOL den dramatischen Einsatz.