Schutz vor Corona: Diesen Mundschutz haben Sie bestimmt zu Hause!

Auf den Straßen und in den Supermärkten sieht man immer mehr Menschen, die sich mit provisorischen Mundbedeckungen vor dem Coronavirus schützen wollen. Südtiroler Politiker raten zu Baumwoll-Halstüchern, die man sonst eher vom Skifahren und Wandern kennt, im Internet zeigen geschickte Frauen, wie man in Kürze einen passenden Mundschutz nähen kann. Doch an die einfachste und schnellste Variante hat vielleicht noch niemand gedacht. STOL-Reporter Ivo Zorzi zeigt ihnen im Video einen Mundschutz, den bestimmt jeder von Ihnen zu Hause hat. Ein kleiner Hinweis: Normalerweise bedeckt dieser Stoff ein anderes Körperteil. Natürlich muss dazu gesagt werden, dass ein Baumwollstoff nicht mit professionellen Schutzmasken gegen das Coronavirus zu vergleichen ist, aber besser als gar kein Schutz, sind sie allemal. Wie wir wissen: Wirksame Schutzmasken sind rar und werden derzeit vom Sanitätspersonal dringend gebraucht.