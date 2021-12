Schwere Unwetter in der Türkei: Dieser Fußgänger hat einen Super-Schutzengel

Das war knapp! In der türkischen Stadt Edirne wurde ein Fußgänger während eines Sturmes beinahe von einer umstürzenden Blechfassade getroffen. Der Man konnte sich in letzter Sekunde unverletzt in Sicherheit bringen, auch dank eines geparkten Lieferwagens auf der Straße.