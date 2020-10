Siegesplatz: Protest gegen Corona-Maßnahmen

Eine kleine Gruppe hat sich am Mittwochabend zum ersten Corona-Protest in Bozen getroffen. Am Siegesplatz haben Andrea Bonazza von der rechtsextremen Gruppe Casapound und einige seiner Anhänger die Schutzmaßnahmen kritisiert. Auch zwischen Teilnehmern und Schaulustigen entwickelten sich heftige Wortwechsel.