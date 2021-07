So kommt der Impfbus am Brenner an

Die 2 Impfbusse sind weiter in vielen Gemeinden des Landes unterwegs. Ein Bus tourt derzeit durch das Wipptal, durch Ratschings, Ridnaun und Pfitsch. Verwendet werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson. Die Zweitimpfung (für BioNTech/Pfizer) wird dann beim nächsten Halt in derselben Gemeinde durchgeführt. „Nach der Arbeit schnell zum Impfbus – besser geht’s nicht“, meinte Vanessa Thaler nach der Impfung am Brenner. Wann und wo die beiden Impfbusse in den nächsten Tagen sein werden, finden Sie unter www.coronaschutzimpfung.it.