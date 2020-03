Grenzkontrollen: So schwierig ist die Ausreise aus Italien

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind am Mittwoch um 12.30 Uhr die Grenzkontrollen an den österreichisch-italienischen Grenzen am Brenner, Reschen und Sillian gestartet. Im Video erzählen Personen von ihren Erfahrungen.