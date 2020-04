So romantisch genießt "Der Luis" seinen Speck

Der Luis aus Südtirol ist nicht nur für jeden Scherz zu haben, sondern engagiert sich auch sozial. So hat es sich der urige Südtiroler nicht nehmen lassen bei der #speckchallenge mitzumachen. Die Social-Media-Kampagne soll während der Coronakrise Spenden für "Südtirol hilft" sammeln, denn viele Menschen geraten in dieser schwierigen Zeit in eine soziale oder finanzielle Schieflage. Für jedes Foto und Video auf Instagram mit dem Hashtag #speckchallenge und der Verlinkung @speckaltoadige bzw. "Südtiroler Feinschmecker", @suedtirol.prodotti auf Facebook spendet das Südtiroler Speck Konsortium 10 Euro an "Südtirol hilft". Also zeig auch Du, "wie Du Deinen Südtiroler Speck genießt".