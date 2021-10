So vermeiden Sie die größten Fehler bei der Anschaffung von Haustieren

Tiere sind kein Spielzeug, mahnt der Vorsitzende der Südtiroler Tierärztekammer, Franz Hintner am Welttierschutztag, und ruft dazu auf, sich vor dem Kauf eines Tieres genau zu informieren, denn Tiere haben ihre Bedürfnisse. „Und Hunde passen oft nicht in die Familienstruktur.“ Hintner kritisiert aber auch selbsternannte Tierschützer, die angeblich nicht artgerechte Tierhaltung in den sozialen Netzwerken mit Fotos anprangern. 50 bis 60 Prozent der „Tierschutzfälle“, die als solche gemeldet werden, sind in Wirklichkeit keine, sagt Hintner.