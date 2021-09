Spanische Exklave Melilla unter Wasser

Am Mittwoch ist ein heftiges Unwetter über die Stadt Melilla in Nordafrika hinweggezogen, weite Teile der Exklave standen unter Wasser. Melilla gehört zu Spanien und der Europäischen Union, die Stadt liegt jedoch an der Mittelmeerküste in Nordafrika. Melilla gehört nicht zum Schengen-Raum und ist vom Zollkodex der EU ausgenommen.