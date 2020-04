Spektakuläre Aufnahmen: 20 Meter langer Wal bei Elba gesichtet

Es war ein erfreulicher Anblick für die italienische Küstenwache. In der Nähe der Insel Elba hat die Crew des Helikopters Nemo einen 20 Meter langen Finnwal gesichtet und auf Video festgehalten. Erwachsene Tiere können eine Länge von bis zu 27 Metern erreichen und bis zu 70 Tonnen schwer werden. Finnwale sind in allen Ozeanen verbreitet, doch Küstenregionen werden normalerweise gemieden. Die italienische Küstenwache erklärt auf Twitter, dass die Wale gerade zu dieser Jahreszeit beachtliche Strecken zurücklegen. „Sie schwimmen von Lampedusa bis in die Gewässer von Santuario Pelagos in 5 bis 7 Tagen.“ Dabei handelt es sich um ein Walschutzgebiet zwischen Sardinien und den Küsten der Regionen Ligurien und Toskana, sowie Südfrankreichs. 1992 wurden noch 830 Finnwale gesichtet, 2008 konnte nur mehr ein Viertel gezählt werden. Das wird auf einen mangelhaften Schutz der Meeressäugetiere zurückgeführt.