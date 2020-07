Spektakulärer Poledance am Gletscher

Der Schweizer Hochseil-Artist Freddy Nock hat Ende Juni mit dem Projekt „Glacier 3000“ gleich 3 neue Weltrekorde aufgestellt. 1) 40 Meter auf dem Seil der 39 Grad steilen Gondelbahn zurücklegen. 2) Mit dem Fahrrad auf dem Seil der Gondelbahn 367 Meter in 175,4 Metern über dem Boden zurücklegen. 3) Mit einem abgedunkelten Helm im Blindflug 151 Meter auf dem Seil der Gondelbahn 200 Meter über dem Boden zurücklegen. Nun gibt es ein spektakuläres Video mit den Höhepunkten der Show in Les Diablerets: Vom atemberaubenden Seiltanz auf der Seilbahn bis zum spektakulären Poledance am Gletscher ist alles dabei. Einfach zurücklehnen und genießen. Freddy Nock widmete das Projekt allen Künstlern, die wegen der weltweiten Corona-Pandemie nicht arbeiten können.