Staatsoberhäupter gedenken der Faschismus- und Nazi-Opfer

Frieden statt Gewalt: In diesem Geiste besuchten die Staatsoberhäupter Mattarella und Van der Bellen mit Landeshauptmann Kompatscher in Bozen die Gedenkstätten an Franz Innerhofer und an das NS-Durchgangslager. Aufnahmen: Luise Malfertheiner