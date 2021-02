Stadttheater und Konzerthaus in Bozen symbolisch beleuchtet

Als Zeichen der Teilnahme an der Initiative „Facciamo luce sul teatro!" (richten wir die Scheinwerfer aufs Theater) wurden am Montagabend das Stadttheater und das Konzerthaus von Bozen wie bei Vorstellungsbetrieb beleuchtet und somit symbolisch geöffnet. Damit verbunden ist ein Appell an die Politik und Bürger, um daran zu erinnern, dass man über Theater und Live-Veranstaltungen spricht, dass ein Plan erstellt und veröffentlicht wird, der so schnell wie möglich zu einer sicheren Wiederöffnung dieser Orte führt und Vorstellungen erneut möglich macht. Unterstützt wird die Aktion von der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus, dem Teatro Stabile di Bolzano, der Stiftung Haydn von Bozen und Trient und den Vereinigten Bühnen Bozen.