Starker Hagel über Mühlwald

Der Winter ist zwar noch weit, doch in Mühlwald kamen am Sonntag schon einmal die Schneeschaufeln zum Einsatz. Kurz nach Mittag hagelte es so stark, dass sich innerhalb kürzester Zeit ein weißer Teppich ausbreitete. Einigen Gemüse- und Blumengärten hat der Hagel etwas zugesetzt, größere Schäden aber sind nicht entstanden. Aufnahmen: Privat