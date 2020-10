Stichwahl Meran: Bürgermeister Paul Rösch im STOL-Interview

Am Sonntag fallen in Meran die Würfel: Bürgermeister Paul Rösch will für weitere 5 Jahre im Amt bleiben. Im 1. Wahlgang vor 2 Wochen erhielt Rösch 28,4 Prozent der Stimmen und sicherte sich somit Platz eins.