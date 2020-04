Stillstand in Italien: Hai erkundet Hafen in Kalabrien

Aufgrund der Corona-Krise steht der Schiffsverkehr still. In Vibo Marina, einer Fraktion von Vibo Valentia in Kalabrien, gab es deshalb einen besonderen Anblick: Ein Blauhai drang bis zum Hafen vor und schwamm dort gemütlich umher – ganz zur Freude der Passanten, die den Haifisch auf Video festhielten. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Natur sich Lebensräume vom Menschen zurückholt. Blauhaie kommen weltweit vor. Der Lebensraum reicht jedoch normalerweise nicht bis in die Küstengebiete. Für den Menschen stellt der Blauhai daher eher selten eine Gefahr dar.