Stolle Action-Tipps: Trekking-Tour mit Lama „Luigi“ am Ritten

Viele kleine und große Abenteuer warten in Südtirol praktisch vor der Haustüre, genau diese Abenteuer will STOL suchen, entdecken und erleben. Dabei wollen wir 360-Grad-Action, wir spannen den Bogen von familienfreundlich bis zum ultimativen Adrenalinkick. Die einzelnen Aktivitäten werden von STOL-Reporter Ivo Zorzi persönlich getestet. Schon jetzt steht fest: Blaue Flecken gibt es bei der 12-teiligen Serie „Stolle Action-Tipps“ gratis dazu. In der 6. Folge ist Lama-Trekking am Ritten angesagt.