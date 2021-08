Stolle Action Tipps: Geschwindigkeitsrausch auf der Zip Line in Gröden

Mit den Stollen Action Tipps präsentieren wir Ihnen einzigartige Freizeiterlebnisse direkt ums Eck. Egal ob mit Freunden oder mit Familie und Kindern - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der 7. Folge testet STOL-Reporter Ivo Zorzi die Zip Line am Monte Pana in Gröden. Dabei trifft er auf eine Südtiroler Skilegende.