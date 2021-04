Straße gibt nach - Lkw stürzt in Loch

Im Großeinsatz standen am Donnerstag die Einsatzkräfte in Rom. Ein Lkw der Kanalreinigung ist durch den Straßenbelag in ein tiefes Loch gestürzt. Die Insassen des Lastwagens konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, die Bergung des Lkws dauerte Stunden. Warum die Straße durchgebrochen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.