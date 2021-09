Tag der Autonomie: Durnwalder, Fischer und Prodi ehren Magnago

Auf dem Silvius-Magnago-Platz in Bozen wurde ein Autonomie-Parcours mit dem Titel „Wir und die Autonomie. Im Gedenken an Silvius Magnago“ eröffnet. Die Stationen am Platz vor dem Landtag greifen das Wirken von Magnago und seinen Weggefährten auf. Zum Tag der Autonomie hat STOL Luis Durnwalder (Landeshauptmann a.D.), Heinz Fischer (Österreichischer Bundespräsident a.D.) und den ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission, Romano Prodi, zum Interview gebeten.