Tag gegen Gewalt an Frauen: Ein Opfer erzählt

Vor 18 Jahren wurde eine Südtirolerin von einem Mann in Bozen attackiert. Der Täter verletzte die Frau mit Säure. Bis heute wurde der Täter nicht identifiziert – die Wunden am Körper und in der Seele des Opfers haben tiefe Narben hinterlassen. Trotzdem hat sich die Frau bereit erklärt, über diesen Angriff im Februar 2002 zu erzählen. Aus Gründen des Opferschutzes bleibt die Identität der Frau geheim.