Terror in Wien - Attentäter gibt mehrere Schüsse ab

Dieses Video enthält verstörende Inhalte. Mehrere Schüsse sind am Montagabend in der Wiener Innenstadt gefallen. Nach Berichten verschiedener Medien soll es sich um einen Anschlag auf die Synagoge in der Seitenstettengasse handeln. Das Innenministerium sprach gegenüber der APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Auf diesem Handy-Video sieht man den Attentäter durch eine Straße der Wiener Innenstadt laufen.