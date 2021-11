Terror in Wien: Staatsspitze gedachte der Opfer

In Wien hat am frühen Abend die Staatsspitze der Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr gedacht. Am 2. November 2020 hatte ein IS-Sympathisant vier Menschen in der Wiener Innenstadt getötet und 20 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die Gedenkveranstaltung der Republik wurde in der Ruprechtskirche abgehalten, in deren unmittelbarer Nähe damals die Schüsse gefallen sind. Im Anschluss wurden die Polizistinnen und Polizisten ausgezeichnet, die in der Terrornacht im Einsatz waren.