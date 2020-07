Deutschland: Testpflicht nach riskanten Reisen?

Testpflicht oder nicht? Bei der Besichtigung eines Corona-Testzentrums am Flughafen Düsseldorf hat der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen in Deutschland, Karl-Josef Laumann von der CDU, am Montag eine Testpflicht für Rückreisende aus Risikogebieten gefordert. Die Testzentren an den NRW-Flughäfen bieten zurzeit freiwillige und kostenlose Tests an. Laumann forderte auch, dass bei der Einführung einer Testpflicht die Kosten der Tests dann von den Rückreisenden selbst getragen werden sollten.