Timmelsjoch: Südtiroler Räummannschaft trifft auf Ötztaler Kollegen

Bereits am Donnerstag, viel früher als in der Vergangenheit, sind die Südtiroler und Ötztaler Schneeräummannschaften am Timmelsjoch zusammengetroffen. Das ist natürlich auf den schneearmen Winter zurückzuführen. Eine Fahrspur ist laut Landesstraßendienst-Vizeamtsdirektor Christian Gufler frei, nun gehen die Arbeiten weiter, um die Fahrbahn völlig vom Schnee zu befreien sowie Aufräum-und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, damit der Pass in etwa 3 Wochen für den Verkehr freigegeben werden kann. Ein Dank an Stefan Ennemoser für das Video.