10 Jahre nach Tod: Bisher unveröffentlichtes Material von George McAnthony aufbereitet

Vor 10 Jahren, am 8. Juli 2011, ist der Country-Sänger George McAnthony aus Eppan im Alter von 45 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Nun hat die Familie von Georg Spitaler - wie George McAnthony mit bürgerlichem Namen hieß - dem Musiker Stefan Winkler bisher unveröffentlichtes Videomaterial zur Verfügung gestellt. Den Song "Lieder in den Wind" in Erinnerung an George McAnthony und seine Hilfsprojekte in Afrika hat Winkler in Nashville (USA) geschrieben, aufgenommen und produziert – im selben Tonstudio in dem auch George McAnthony seine Lieder aufgenommen hatte.