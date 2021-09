Tödlicher Traktorunfall in Riffian

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch in Riffian gekommen. Um kurz nach 9 Uhr kippte ein Bauer bei der Apfelernte mit seinem Traktor in einer Obstwiese um. Der Mann wurde vom Traktor erdrückt, er starb noch an der Unfallstelle.