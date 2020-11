Totengedenken in Corona-Zeiten

Der diözesane Familienseelsorger Toni Fiung gibt in der Waldkirche zum hl. Josef in Lichtenstern am Ritten Ratschläge, wie man in Corona-Zeiten zu Allerheiligen auch zu Hause seinen verstorbenen Angehörigen gedenken kann, um Menschenansammlungen auf den Friedhöfen vorzubeugen. Die Friedhofsaufnahmen stammen aus Tisens.