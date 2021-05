Trailer zur Doku-Serie von Oprah Winfrey und Prinz Harry

Die Doku-Serie „The Me You Can't See“ („Das Ich, das Du nicht siehst“) von US-Moderatorin Oprah Winfrey (67) und Prinz Harry (36) behandelt Themen psychischer Gesundheit. Neben den beiden sind darin unter anderem die Sängerin Lady Gaga und die Schauspielerin Glenn Close zu sehen. Die Serie ist ab dem heutigen Freitag beim Streamingdienst von Apple zu sehen.