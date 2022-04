Traumhafte Aussicht in der Alpin Arena Schnals nach trübem Wochenende

Nach einer Schlechtwetterfront, die am Wochenende Niederschläge und Schnee nach Südtirol gebracht hat, zeigt sich das Wetter am heutigen Montag wieder von seiner guten Seite. Eindrücklicher Beweis dafür ist die traumhafte Aussicht in der Alpin Arena Schnals mit frisch angezuckerten Skipisten.