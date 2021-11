Riskantes Überholmanöver an roter Ampel

Eine Dash-Cam hat in Trient Szenen mit Kopfschüttel-Effekt eingefangen. Ein schwarzer Audi überholt in der Missioni-Africane-Straße an einer roten Ampel den Panda vor ihm. Diese Kreuzung ist bei Trientnern für ihre Unübersichtlichkeit bekannt und das Manöver hätte schlimme Folgen haben können.