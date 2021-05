Trient: Autofahrer filmt Bären auf Staatsstraße

Auf der Straße von Trient nach Cadine ist ein Autofahrer am Sonntagabend einem Bären begegnet. Die Gegend um den Monte Bondone ist als Bärengebiet bekannt. In der Zone wurden in der Vergangenheit immer wieder Bären beobachtet, auch eine Bärenmutter mit Jungtieren soll sich dort aufhalten.